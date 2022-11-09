ФСБ рассказала о разоблачении Дмитрия Штыбликова, которого в апреле приговорили к 19,5 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. ФСБ называет его полковником нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и утверждает, что он занимался шпионажем в пользу Украины в аннексированном Крыму.

По информации ФСБ, после аннексии Крыма Штыбликов по заданию ГУР МОУ остался на полуострове и получил гражданство России. После этого он устроился на гражданскую должность в одну из воинских частей Черноморского флота. Благодаря этому он собирал и передавал Украине сведения о деятельности воинских частей в Крыму, составляющие государственную тайну.

В то же время ФСБ подчёркивает, что шпионская деятельность Штыбликова "была своевременно пресечена".

В ноябре 2016 года Штыбликова задержали в составе группы "украинских диверсантов". Через год его приговорили к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке диверсий в Крыму. В ФСБ утверждали, что Штыбликов дал признательные показания. Украинские власти отвергли все обвинения в подготовке диверсий.

В соответствии с назначенным сроком, Штыбликов должен был выйти на свободу в ноябре 2021 года. Однако в 2020 году на него завели новое уголовное дело и перевели из омской колонии в московское СИЗО, сообщают Крым.Реалии. В апреле 2022 года Штыбликова признали виновным в государственной измене и приговорили к 19,5 годам колонии строгого режима. Сегодня, 9 ноября, приговор вступил в законную силу, докладывает ФСБ.