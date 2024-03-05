ФСБ России провела обыски у крымских татар в Крыму

В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ пришли с обысками к крымским татарам. В общей сложности они обыскали 10 домов, сообщает Крым.Реалии.

В Бахчисарае обыски прошли у активистов движения "Крымская солидарность", в Джанкойском районе – у религиозных деятелей.

После обысков ФСБ задержала не менее пяти человек, среди которых бывший имам Ремзи Куртнезиров. Он инвалид второй группы. Куртнезиров вызывали скорую помощь.

Жена одного из задержанных рассказала, что оперативники просматривали в доме книги в поисках запрещённой литературы.

Последний раз о задержаниях крымскотатарских активистов сообщалось 29 февраля.

После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать на полуострове крымских татар. Уголовные дела против них часто заводят по статьям о терроризме только на основании найденной при обысках религиозной литературы.

На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся несколько сотен человек. Большинство из них признаны международными правозащитными организациями политическими заключёнными. Сами крымские татары считают, что их преследуют исключительно за несогласие с аннексией полуострова.

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