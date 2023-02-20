ФСБ задержала более 30 причастных к хищениям из Пенсионного фонда

ФСБ России задержала 34 человека в Москве, Северной Осетии и Ингушетии. Их подозревают в хищениях из Пенсионного фонда. Задержанные - бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и "Почты России". Предположительно, с 2019 года они успели похитить более 2 миллиардов рублей.

Как указали в ФСБ, сообщники незаконно формировали перерасчет пенсий жителям Ингушетии. Денежные средства они перечисляли на банковские счета "Почты России" для обналичивания. После этого законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий мошенники оставляли себе. Они также фальсифицировали отчётные документы, согласно которым все полученные из Пенсионного фонда деньги якобы были выданы населению в полном объёме.

Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Им определена мера пресечения - заключение под стражу.