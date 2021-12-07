ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста

Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании в Ярославской области 16-летнего "сторонника анархизма". Его подозревают в планировании "резонансных акций" и незаконном обороте взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Подросток состоял в закрытом телеграм-чате, объединяющем "радикально настроенных граждан", сообщили в ФСБ. Там он якобы планировал насильственные действия в отношении представителей власти и правопорядка. На видео сотрудники службы продемонстрировали в качестве причины задержания упаковку бенгальских огней со снеговиком и раритетный пистолет.

В ходе обыска сотрудники ФСБ изъяли у подростка самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для него, обрез охотничьего ружья, боеприпасы и средства связи. В отношении задержанного возбудили уголовные дела о незаконном хранении оружия и изготовлении взрывчатки.

На видео допроса, опубликованном в телеграм-канале "112", подросток говорит, что научился собирать взрывные вещества по роликам на Ютубе. Также опубликованы фото перекиси водорода и скрин, где предположительно подозреваемый пишет боту в телеграме, что он "резко-радикальный анархист-синдикалист" и "волк одиночка". Подросток также рассказывает, что стоит на учете за избиение, что его считают нигилистом, а также что он "читал много Бакунина и мемуары Махно".