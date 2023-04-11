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ФСИН отказалась от идеи заставить ОНК уведомлять заранее о визитах в тюрьмы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась от идеи обязать членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) предупреждать о посещении следственных изоляторов и тюрем за 48 часов.

В новой версии приказа говорится, что комиссия должна уведомить территориальный орган службы или непосредственно ФСИН, но сроки подачи такого уведомления не указываются. Сейчас сделать это можно непосредственно перед визитом в следственный изолятор.

В ОНК поддержали сегодняшнее решение ФСИН. Минюст России сообщил, что со своей стороны настаивал на исключении положения, которое устанавливает срок уведомления ФСИН.

О том, что ФСИН хочет обязать членов ОНК извещать за два дня о визите в исправительные учреждения, стало известно в начале апреля. Служба объясняла это вопросами безопасности для членов комиссий. В ОНК раскритиковали инициативу. По словам правозащитников, предлагаемые изменения не позволили бы вовремя реагировать на срочные сообщения о пытках и других нарушения прав заключённых.

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