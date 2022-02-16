ФСИН потребовала отправить в СИЗО редактора DOXA Наталью Тышкевич

ФСИН потребовала отправить в СИЗО редактора журнала DOXA Наталью Тышкевич из-за визита к стоматологу, сообщает издание.

Из-за сильной зубной боли Тышкевич посетила стоматолога на день раньше разрешенного судьей, пишет DOXA. После этого инспектор выписал ей рапорт за нарушение, а ФСИН потребовала ужесточить меру пресечения. Судья мирового участка Дорогомиловского районного суда рассмотрит это ходатайство уже сегодня.

В декабре 2021 года ФСИН потребовала отправить в СИЗО редакторов DOXA Аллу Гутникову и Владимира Метелкина, так как они опоздали домой после свадьбы на 18 минут. Тогда суд отказался удовлетворять это ходатайство, оставив в силе запрет определенных действий.