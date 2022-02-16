ФСИН потребовала отправить в СИЗО редактора DOXA Наталью Тышкевич

ФСИН потребовала отправить в СИЗО редактора журнала DOXA Наталью Тышкевич из-за визита к стоматологу, сообщает издание.
Из-за сильной зубной боли Тышкевич посетила стоматолога на день раньше разрешенного судьей, пишет DOXA. После этого инспектор выписал ей рапорт за нарушение, а ФСИН потребовала ужесточить меру пресечения. Судья мирового участка Дорогомиловского районного суда рассмотрит это ходатайство уже сегодня.
В декабре 2021 года ФСИН потребовала отправить в СИЗО редакторов DOXA Аллу Гутникову и Владимира Метелкина, так как они опоздали домой после свадьбы на 18 минут. Тогда суд отказался удовлетворять это ходатайство, оставив в силе запрет определенных действий.
- В апреле 2021 года редакторов DOXA Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Уголовное дело возбудили из-за публикации видео, в котором говорилось о запугивании студентов перед протестами в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. DOXA удалила ролик по требованию Роскомнадзора.
- Сейчас редакторам запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома, за исключением прогулок с 8 до 10 утра. Изначально вместо двух часов им можно было выходить из дома на одну минуту.
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