FT: Блинкен пригрозит КНР жёсткими санкциями за поставки технологий РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Китай с 24 по 26 апреля предупредит Пекин о жёстких санкциях, если КНР не откажется от поставок России военных технологий. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, глава Госдепартамента должен передать главе МИД КНР Ван И, что США становятся всё более нетерпимыми к действиям Китая по отношению к Москве и готовы применить "карательные меры". Блинкен не планирует раскрывать детали санкций. Известно, что под ограничения могут попасть китайские финансовые институты, отмечает Financial Times.

На встрече глав МИД "Группы семи" ранее на этой неделе Блинкен заявил, что Пекин вносит основной вклад в поддержку российской оборонной промышленности. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщает, что Китай пока не поставляет России оружие напрямую, но госсекретарь намерен предупредить, что США и их союзники едины в их оценке действий Пекина в войне России против Украины.

Один из источников Financial Times также отметил, что Китай всё больше беспокоится возможным введением санкций против своих Банков.

Союзники Киева неоднократно заявляли, что Китай поставляет России военные технологии, которые используются Москвой в войне против Украины. По данным Financial Times, в 2023 году 90% импортируемых Россией чипов поступали из Китая и использовались для производства ракет, танков и самолетов. Кроме того, 70% станков, которые Россия импортировала из Китая в последнем квартале прошлого года, по всей вероятности, использовались для производства баллистических ракет, отмечает издание.

Москва и Пекин все обвинения в свой адрес отвергают.

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