FT: США призвали трейдеров не опасаться сделок с российской нефтью

США призвали несколько крупнейших сырьевых трейдеров не опасаться сделок с российской нефтью, если они проходят в пределах установленного потолка цен. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным источников издания, представители Минфина США встретились, в частности, с руководством компаний Trafigura и Gunvor, чтобы обсудить сделки с российской нефтью.

Несмотря на то, что Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках установленного потолка цен, крупнейшие трейдеры с осторожностью относились к таким сделкам. "Решения должны принимать сами компании. Наша цель – сообщить, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен", – рассказал один из представителей администрации президента США.

Как отмечает Financial Times, потолок цен был введен, чтобы сократить доходы России, при этом администрация Байдена стремится удержать российскую нефть на международных рынках, опасаясь последствий сокращения поставок со стороны одного из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов.

Как подчеркнул источник в одной из компаний, трейдеры и так знают, что могут торговать российской нефтью при определенных условиях, вопрос в том, действительно ли она привлекательна с учетом всех потенциальных рисков.