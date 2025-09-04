FT: США свернут программу военной помощи для пограничных с РФ стран

США прекращают финансирование программы подготовки и оснащения военных в странах Восточной Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о программе "секция 333", в рамках которой Пентагон обучает и снабжает союзников по всему миру. В Европе основные получатели помощи — Эстония, Латвия и Литва.

Россия также имеет общие границы с Норвегией, Финляндией и Польшей — через Калининградскую область.

С 2018 по 2022 год на поддержку партнеров в регионе США направили больше полутора миллиардов долларов — почти треть всех мировых расходов по линии "секции 333". Текущий бюджет утвержден до сентября 2026 года, но Белый дом новых средств запрашивать не планирует.

По данным Financial Times, о прекращении финансирования представители Минобороны США сообщили европейским дипломатам на прошлой неделе. Собеседники издания уточнили, что европейцы "были ошеломлены". Евросоюз оценивает, как это решение скажется на ключевых элементах безопасности.

Президент США Дональд Трамп не раз подчеркивал, что европейские страны должны больше инвестировать в собственную оборону, а не полагаться на Вашингтон.