Генассамблея ООН вновь потребовала остановить войну в Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, а также немедленного прекращения войны в этой стране.

Одобренный в четверг 24 марта Генассамблеей документ не имеет юридически обязывающей силы и носит лишь рекомендательный характер.

В поддержку резолюции проголосовали 140 стран из 193 государств-членов. Четыре страны – Сирия, Беларусь, КНДР и Эритрея – наряду с Россией высказались "против", 38 стран воздержались.

Резолюция содержит требование немедленного прекращения враждебных действий России по отношению к Украине, в частности, атак против гражданского населения. В документе говорится о необходимости защиты мирных граждан, медицинского персонала, сотрудников гуманитарных организаций, а также журналистов.

Текст содержит резкую критику в адрес России за создание "ужасающей" гуманитарной ситуации после начала военного вторжения в Украину месяц назад.

В схожей резолюции, которую Генассамблея одобрила в начале марта, также содержалось требование к России прекратить применение силы в Украине. Тогда документ поддержала 141 страна, а против высказались те же государства, что и 24 марта.

Украина и страны Запада обвиняют Москву в неизбирательных атаках против гражданского населения и ударах по таким объектам как больницы и убежища. Москва это отрицает.