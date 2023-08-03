Генпрокуратура России признала нежелательной организацией базирующийся в Брюсселе Центр европейских исследований имени Вилфрида Мартенса. Организация занимается аналитической работой для крупнейшей партии Евросоюза — Европейской народной партии.

В Генпрокуратуре заявляют, что с 2014 года, после российской аннексии Крыма, организация "формирует негативный образ" России в Европе, обосновывая необходимость политического, военного и санкционного давления на Москву и помощи Украине.

Эксперты организации продвигают тезисы о необходимости законодательных и экономических реформ в России, говорится в сообщении ведомства. Российское законодательство предусматривает для граждан уголовное наказание за сотрудничество с организациями, признанными нежелательными.

Европейская народная партия, для которой работает центр Мартенса, включает в себя центристские и консервативные партии Европы — многие из них занимают осторожные позиции по отношении к России и поддерживают идею не разрывать окончательно сотрудничество с Москвой даже несмотря на войну в Украине.

Тем не менее ни один из депутатов партийной фракции в Европарламенте не проголосовал против резолюции, признающий Россиию страной — спонсором терроризма. Фракция также приняла резолюцию о необходимости как можно скорее после войны принять Украину в НАТО.

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