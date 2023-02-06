Генпрокурор РФ потребовал признать "Свободу России" террористической

Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал признать легион "Свобода России" террористической организацией и запретить её деятельность в России.

По мнению генпрокуратуры, легион создан в Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путём совершения террористических актов".

По утверждению украинских спикеров и участников легиона, подразделение состоит из российских добровольцев, его цель – освобождение оккупированных украинских регионов и борьба против "диктаторского режима Владимира Путина". Как минимум некоторые участники легиона рассматривают силовой путь смены власти в России.

Легион считается связанным с бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым. Ранее его внесли в список террористов. По словам Пономарёва, "легион начинался фактически как пиар-инициатива, но потом превратился в реальную силу". В октябре 2022 года Пономарёв надеялся, что в нём будет несколько тысяч человек.

В январе 2023 года суд в Брянске обвинил 23-летнего Кирилла Белоусова в намерении присоединиться к легиону "Свобода России" и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Такое же обвинение выдвинули против 30-летнего Ильи Куцева – ему дали семь лет лишения свободы. В том же подозревают 21-летнего Савелия Фролова и 27-летнего Николая Охлопкова.

Убедительных доказательств, что легион "Свобода России" принимает участие в боях, нет