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Бывшего депутата Госдумы Пономарёва внесли в список террористов

Илья Пономарёв

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва, который живёт в Украине и призывает к вооружённой борьбе против российских властей, внесли в российский список террористов и экстремистов.

Отчество бывшего депутата находится под звёздочкой – она означает, что в отношении Пономарёва есть сведения о его причастности к терроризму.

После российского вторжения в Украину Пономарёв вступил в территориальную оборону и создал ресурсы, через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе – вооружённой.

В конце августа суд в Москве заочно арестовал Пономарёва по делу о "фейках" про российскую армию на ютьюб-канале "Форума свободной России". В рамках этого дела в декабре полиция провела обыски в семи российских городах – "у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы".

В октябре Пономарёва объявили в розыск и признали иностранным агентом.

Пономарёв был депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" с 2007 года. В марте 2014 года он стал единственным депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого Пономарёв уехал из России, в 2016 году его лишили депутатской неприкосновенности.

  • Сейчас в российском списке террористов и экстремистов 12747 человек, в том числе оппозиционный политик Алексей Навальный и его соратники, сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин и учитель из Коми Никита Тушканов. У всех внесённых в перечень замораживаются счета в российских банках.

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