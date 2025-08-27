Германия выдала ордера на арест всех участников подрыва "Северных потоков"

В Германии выданы ордера на арест семерых подозреваемых в атаке на газопровод "Северный поток" в 2022 году. Следствие считает, что установило всех исполнителей операции. Все они — граждане Украины.

Как установили в совместном расследовании Die Zeit, Suddeutsche Zeitung и ARD, в подготовке взрывов участвовали четверо водолазов, в том числе одна женщина, специалист по взрывчатке, шкипер и координатор.

Последний был задержан в Италии, Германия требует его экстрадиции. Он обвиняется в антиконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении строений. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Один из предполагаемых участников погиб на фронте. Остальные, предположительно, скрываются в Украине. Одного из них пытались задержать в Польше, он скрылся от следствия на автомобиле украинского военного атташе. Германия пока не требовала экстрадиции предполагаемых исполнителей взрыва у Киева.

В материале утверждается, что правительство Германии хочет держаться как можно дальше от расследования. Журналисты называют выводы следствия политической проблемой для правительства Фридриха Мерца.

Украинские власти отрицают свою причастность к диверсии. Москва долгое время утверждала, что операция была организована США. Взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" из России в Германию произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море. Они должны были использоваться для поставок газа ФРГ.