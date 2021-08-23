На территории России начали блокировать приложение "Навальный"

В России мобильные операторы и провайдеры начали блокировать приложение "Навальный". Об этом сообщает "Медуза" (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на данные проекта GlobalCheck, который мониторит российскую систему интернет-блокировок.

"Медуза" отмечает, что с блокировкой столкнулись несколько пользователей Твиттера и один из сотрудников издания. По его словам, доступ к приложению закрыл провайдер Wifire, а также оператор "Билайн". У пользователей других операторов при этом приложение доступно.

На прошлой неделе стало известно, что Роскомнадзор (РКН) потребовал от компаний Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих сервисов App Store и Google Play. В ведомстве это объяснили тем, что Генпрокуратура требует ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В Роскомнадзоре подчёркивали, что приложение используется для пропаганды признанных экстремистскими и запрещённых на территории России организаций.

Ранее о требовании РКН к Apple о блокировке приложения "Навальный" сообщили соратники оппозиционного политика Алексея Навального.

В конце июля соратники Навального рассказали о блокировке Роскомнадзором на территории России почти 50 связанных с оппозиционером ресурсов.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (фонды также признаны иностранными агентами) и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.