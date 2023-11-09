Гиперактивный с плохой памятью

Владимир Путин ставит рекорды по количеству мероприятий, которые человек его возраста способен посетить/провести в один день. Вся эта суета не спасает РФ от очередного симптома потери Армении: Путин начинает день с видеообращения к секретарям совбезов стран СНГ, среди которых нет армянского. Переделав кучу дел дома, он вылетает в Казахстан, где в очередной раз демонстрирует неспособность произнести имя-отчество президента этой страны. Тоже в каком-то смысле симптом. А если по большому счету: может ли Казахстан обойтись без России Путина? В гостях: Сергей Дуванов и Досым Сатпаев (оба КАзахстан), Рубен Меграбян (Армения). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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