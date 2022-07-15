Глава Минпромторга Денис Мантуров повышен до должности вице-премьера

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров назначен заместителем председателя правительства России. Голосование транслировался на сайте парламента, 394 депутата проголосовали "за", один воздержался.

Выступая перед депутатами, министр заявил, что одна из его основных задач сейчас — автономная от мира работа оборонной промышленности. По словам чиновника, он будет следить за увеличем производства высокоточного оружия и военных беспилотников.

Мантуров заявил депутатам, что правительство работает над импортозамещением в условиях санкций, а государству необходимо перейти от "абсолютно рыночной" промышленной политики к политике обеспечения "промышленного суверенитета", — цитирует его издание "Агентство".

Редакция отмечает, что сферы, за которые, согласно выступлению, отвечает министр, сейчас курирует вице-премьер Юрий Борисов. Ранее на этой неделе РБК, "Коммерсантъ" и "Ведомости" заявляли со ссылкой на источники, что Борисов может уйти из правительства и возглавить Роскосмос.

Его главу Дмитрия Рогозина, в свою очередь, могут отправить курировать Донбасс, предположил источник газеты "Ведомости". Газета "Московский комсомолец" без указания источников сообщила, что чиновник может занять руководящий пост на одной из занятых Россией или пророссийскими сепаратистами территорий Украины.