Первый министр Шотландии Никола Стёрджен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бороться с коррупционным влиянием российских олигархов в Лондоне. Её статья опубликована в британской газете The Guardian.

Материал политика озаглавлен "Неспособность Британии взять под контроль российские грязные деньги поспособствовала атаке Путина". В тексте Стёрджен заявляет, что состояния российских элит размещены за границей, однако санкции против них готовятся "вялые и неэффективные".

Говоря про кризис вокруг Украины и возможную атаку России на неё, Стёрджен пишет, что нельзя закрывать на обстоятельства, которые привели к этому кризису. "В том числе — на то, что капитал с прямыми связями с режимом Путина процветает в Великобритании, часто с минимальным вниманием к его происхождению, или к влиянию, который он оказывает на наше общество".

В статье напоминается об обвинениях в финансировании правящей в Великобритании Консервативной партии со стороны россиян, имеющих связи с Кремлём. Стёрджен призвала Джонсона "восстановить пошатнувшуюся репутацию своего правительства", приняв меры в отношении российского финансирования Консервативной партии и "влияния "Лондонграда" (так в Великобритании называют богатых представителей российской диаспоры) на деятельность в Великобритании".