Главе колонии в Мордовии внесено представление из-за Уилана

Прокуратура внесла представление главе колонии в Мордовии, где отбывает наказание осуждённый по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан, из-за пренебрежительного отношения к заключённому со стороны одного из надзирателей. Это следует из ответа прокуратуры, пишет РБК со ссылкой на адвоката.

В документе говорится, что один из сотрудников колонии нарушил закон и служебные инструкции. При входе в здание административного штаба он коснулся рукой плеча Уилана, проходя мимо него. В прокуратуре подчеркнули, что спецсредства и силу к заключённому не применяли, поэтому препятствий для дальнейшего пребывания в колонии нет.

В сентябре брат осуждённого американца сообщил адвокатам о том, что один из сотрудников колонии якобы ударил Уилана. ФСИН тогда назвала информацию провокацией.

Приговор американцу Полу Уилану, у которого есть также паспорта Ирландии, Канады и Великобритании, был вынесен Мосгорсудом 15 июня 2020 года. Уилана осудили на 16 лет колонии строгого режима. По данным следствия, на изъятой у американца флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".

Российской власти неоднократно намекали на возможность обменять Уилана на осуждённых в США россиян. В июне вопрос об освобождении или обмене обсуждался на встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В ноябре адвокаты сообщили, что, по их данным, какие-либо переговоры о высылке Уилана в США между Москвой и Вашингтоном не ведутся.

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