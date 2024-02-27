Главу узбекского землячества Баратова внесли в список "экстремистов"

Министерство юстиции России внесло в так называемый список экстремистов и террористов президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова. На это обратила внимание "Новая газета Европа". В чём именно власти усмотрели отношение Баратова к экстремизму или терроризму, не уточняется.

Усман Баратов с 19 января находится в московском СИЗО. Его обвиняют в "возбуждении ненависти или вражды" из-за постов в соцсетях.

В декабре прошлого года Баратов опубликовал пост, связанный с обсуждением резкого роста цен на куриные яйца. В посте было изображение курицы и подпись: "Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта". Российские прокремлёвские блогеры увидели в картинке намёк на жён мобилизованных – участников боевых действий на территории Украины, и обратились с коллективным заявлением в Следственный комитет. Баратов был арестован.

Свою вину он не признал. Комментируя выдвинутое против него обвинение, Баратов заявил, что "сатирическое фото куриц не имеет никакого отношения к участникам СВО".