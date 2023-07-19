Иранскую актрису осудили на два года тюрьмы за отсутствие хиджаба

Иранский суд приговорил актрису Афсане Байеган к двум годам тюрьмы за отсутствие хиджаба. 61-летняя актриса пришла на кинопоказ без головного платка, но в шляпке, а потом выложила фотографии с мероприятия в соцсетях.

Суд назначил ей наказание с пятилетней отсрочкой. Кроме того, ей на два года запрещено пользоваться интернетом. Она будет обязана еженедельно посещать психолога, чтобы бороться с "антисемейным поведением".

Афсане Байеган - одна из самых ярких звёзд иранского кино в 1960-70-х годах. Она участвовала в конкурсе красоты "Мисс Иран" в 1976 году, за два года до исламской революции в стране.

В современном Иране действует закон, предписывающий всем женщинам закрывать волосы и шею. За его соблюдением следит полиция нравов, также их опознают по записям с уличных видеокамер.