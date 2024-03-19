Госдума приняла ещё два закона о службе заключённых в армии

Государственная дума 19 марта приняла во втором и третьем чтениях законопроекты об освобождении от уголовной ответственности за заключение контракта с министерством обороны России. Они упрощают государству оформление службы заключённых в армии.
Согласно документам, в случае заключения контракта с министерством обороны уголовные дела подозреваемых будут приостановлены, а приговорённым к реальному сроку наказание заменят на условное. Позже их могут освободить от ответственности и снять им статус судимого.
Действие законов не будет распространяться на тех, кто совершил преступления по ряду статей Уголовного кодекса, включая преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, шпионаж и госизмену.
Ранее Госдума уже принимала такой же закон для осуждённых за преступления, совершённые до 24 июня 2023 года. Новые документы действуют и для тех, кто совершил преступление или был осуждён и после этой даты.
- Массовая служба заключённых в российских войсках началась после российского вторжения в Украину. Сначала заключённые служили в ЧВК “Вагнер”, позже их стали передавать и другим подразделениям. В январе 2024 года стало известно, что уехавшие на войну заключённые перестали получать помилование от президента Путина.
- По подсчётам редакций "Медиазоны" и Русской службы Би-би-си, ведущих поимённый список погибших на войне в Украине, заключёнными были около 18 процентов российских военных, погибших на фронте. Эта самая большая категория среди погибших, про которых известно как они попали в армию.
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