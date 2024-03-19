Госдума приняла ещё два закона о службе заключённых в армии

Государственная дума 19 марта приняла во втором и третьем чтениях законопроекты об освобождении от уголовной ответственности за заключение контракта с министерством обороны России. Они упрощают государству оформление службы заключённых в армии.

Согласно документам, в случае заключения контракта с министерством обороны уголовные дела подозреваемых будут приостановлены, а приговорённым к реальному сроку наказание заменят на условное. Позже их могут освободить от ответственности и снять им статус судимого.

Действие законов не будет распространяться на тех, кто совершил преступления по ряду статей Уголовного кодекса, включая преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, шпионаж и госизмену.

Ранее Госдума уже принимала такой же закон для осуждённых за преступления, совершённые до 24 июня 2023 года. Новые документы действуют и для тех, кто совершил преступление или был осуждён и после этой даты.