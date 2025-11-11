Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вороновского

Госдума во вторник согласилась лишить депутатской неприкосновенности члена палаты от "Единой России" Анатолия Вороновского.

Дума также дала согласие на возбуждение против депутата уголовного дела, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Вопрос рассматривали при закрытых дверях, отмечает "Интерфакс".

Представление генпрокурора России Александра Гуцана по Вороновскому поступило в Госдуму 31 октября. Сам депутат тогда заявил "Коммерсанту", что узнал об этом из сообщения на сайте Думы. "Виноватым себя ни в чём не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чём дело", – говорил Вороновский. В поступившем в парламент представлении прокурора говорилось о необходимости избрания в отношении депутата меры пресечения в виде заключения под стражу и обысков в местах его жительства и работы.

В понедельник, 10 ноября, представление генпрокурора рассмотрела на своём заседании думская комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе. По итогам заседания комиссия рекомендовала Госдуме дать согласие лишь на лишение Вороновского неприкосновенности. По словам председателя комиссии Отари Аршбы, Вороновского обвиняют во взяточничестве.

Парламентарий Константин Затулин в своем телеграм-канале сообщил, что Вороновский подозревается в получении взятки от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы "Напсо" в размере 25 миллионов рублей.

58-летний Анатолий Вороновский – бывший заместитель губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он курировал в регионе топливно-энергетический комплекс, ЖКХ и министерство транспорта. Политик стал депутатом Госдумы в 2021 году, получив вакантный мандат по партийному списку.