Госсекретарь США Энтони Блинкен начал визит в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Первой встречей главы Госдепартамента стали переговоры с главой МИД Китая Цинь Ган. Они проходят в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Визит продлится два дня. Возможно, Блинкен встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Кроме того, в планах госсекретаря переговоры с китайскими чиновниками.

Это первая поездка в Китай американского высокопоставленного лица за последние пять лет.

Визит Блинкена в Пекин планировался в феврале, но был отложен после того, как США сбили в своём воздушном пространстве китайский аэростат. Вашингтон тогда заявил, что аппарат занимался разведкой. Власти КНР в ответ сообщили, что это был сбившийся с курса метеозонд.

Поездка Блинкена в Китай стать подготовкой для встречи главы КНР и президента США. Джо Байден ранее заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.

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