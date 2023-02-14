Гости Стрелкова идут за Навальным

Обсуждаем неожиданный поворот беседы нынешнего блогера Стрелкова-Гиркина с писателем Юрием Мухиным, которого Гиркин приглашал как единомышенника-антиамериканиста, но пошло совсем не по плану. Оказалось, истинными патриотами России Мухин и Гиркин видят совершенно разных людей. Они также по разному видят будущее России после ее поражения в войне. Кстати, насчет поражения они не спорят. В нашем разговоре участвуют: экс-министр печати РФ Михаил Полторанин, который знает Мухина лично, телекритик Александр Мельман, руководитель одного из штабов Алексея Навального Олег Степанов. Кстати, действительно ли эти штабы являются единственной организванной оппозиционной структурой в России, как считает писатель Мухин, а Гиркин ему на это ничего не противопоставляет? Ведет передачу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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