ГУР сообщает об ударе по кораблю флота РФ у побережья Новороссийска

Главное управление разведки Украины сообщает об ударе спецназа ГУР по кораблю Черноморского флота РФ у побережья Новороссийска в Краснодарском крае.

Согласно заявлению ГУР, атакован корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, введенный в строй в 2015 году. Корабль оснащен водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, а также средствами радиоэлектронной разведки и может использоваться для обследования дна. Разведка оценивает его стоимость примерно в 60 миллионов долларов. Всего в составе российского флота находятся четыре таких судна. The Insider уточняет, что речь, скорее всего, идет о корабле "Спасатель Демидов".

"В момент атаки корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где Россия сосредоточила остатки своего Черноморского флота", – говорится в сообщении ГУР.

Удар, по информации ведомства, был нанесен украинским ударным беспилотником по ходовому мостику, где размещено оборудование навигации и связи. В результате, утверждают в разведке, уничтожена аппаратура радиоэлектронной разведки, а судно "выведено из строя и нуждается в дорогостоящем ремонте".

Независимого подтверждения информации о поражении корабля нет.

Ранее представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что после постоянных ударов ВСУ в оккупированном Крыму у России не осталось боеспособных кораблей. При этом спутниковые снимки показывают, что Черноморский флот сосредоточил уцелевшие боевые единицы именно в Новороссийске.