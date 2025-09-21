ГУР: в аннексированном Крыму уничтожены три вертолёта РФ

Украинская разведка заявляет об уничтожении в аннексированном Крыму трёх российских вертолетов МИ-8 и РЛС "Небо-У".

"Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки", – говорится в сообщении.

С 2022 года территорию Крымского полуострова практически ежедневно атакуют беспилотники и ракеты. В большинстве случаев Минобороны РФ или российские власти не подтверждают попадания по российским военным объектам в Крыму, даже если эту информацию удается верифицировать.