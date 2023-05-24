"7х7": В Белгородской области границу охраняют необученные срочники

Границу России и Украины в Белгородской области могут охранять солдаты-срочники, не прошедшие почти никакой подготовки. Об этом изданию "7х7: Горизонтальная Россия" рассказали матери призывников.
Ранее прокремлёвский блогер, военкор газеты "Комсомольская правда" Александр Коц, комментируя диверсию в Белгородской области, также сообщал, что пограничный пункт Грайворон в момент вторжения охраняли солдаты срочной службы.
Одна из солдатских матерей рассказала, что её сына-срочника отправили на границу, хотя он даже не научился стрелять из автомата. По её словам, на встрече с помощником военного прокурора Белгорода Денисом Михеевым тот заявил, что у солдат есть рации, и их задача - в случае нештатной ситуации связаться с командованием и вызвать подкрепление.
Матери также утверждают, что солдатам-срочникам назначают военные специальности, к которым они не подготовлены. Например, одного из них записали в военные медики, хотя даже минимальной медицинской подготовки у него не было.
Издание заявляет, что командование Западного военного округа подтвердило, что призывники "выполняют задачи, направленные на усиление и охрану государственной границы", но к боевым действиям в Украине их не привлекают.
Родственники сообщили о нескольких смертях солдат-срочников на российской стороне границы в результате обстрелов.
- 22 мая через пограничный пункт Грайворон на территорию Белгородской области вошли несколько единиц бронетехники. Они обстреляли КПП на границе и прошли через несколько сёл в направлении районного центра Грайворон. Местные власти сообщали, что в результате обстрелов ранения получили восемь местных жителей, двое из которых скончались. В районе был объявлен режим контеррористической операции, проводилась эвакуация населения. На следующий день, по утверждению Минобороны, часть диверсантов была уничтожена, остальные "выдавлены на территорию Украины".
- Ответственность на себя взяли легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Эти подразделения состоят из российских граждан, воюющих на стороне Украины. Украинские власти подтвердили эту информацию.
- Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным ракетным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
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