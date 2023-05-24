"7х7": В Белгородской области границу охраняют необученные срочники

Границу России и Украины в Белгородской области могут охранять солдаты-срочники, не прошедшие почти никакой подготовки. Об этом изданию "7х7: Горизонтальная Россия" рассказали матери призывников.

Ранее прокремлёвский блогер, военкор газеты "Комсомольская правда" Александр Коц, комментируя диверсию в Белгородской области, также сообщал, что пограничный пункт Грайворон в момент вторжения охраняли солдаты срочной службы.

Одна из солдатских матерей рассказала, что её сына-срочника отправили на границу, хотя он даже не научился стрелять из автомата. По её словам, на встрече с помощником военного прокурора Белгорода Денисом Михеевым тот заявил, что у солдат есть рации, и их задача - в случае нештатной ситуации связаться с командованием и вызвать подкрепление.

Матери также утверждают, что солдатам-срочникам назначают военные специальности, к которым они не подготовлены. Например, одного из них записали в военные медики, хотя даже минимальной медицинской подготовки у него не было.

Издание заявляет, что командование Западного военного округа подтвердило, что призывники "выполняют задачи, направленные на усиление и охрану государственной границы", но к боевым действиям в Украине их не привлекают.

Родственники сообщили о нескольких смертях солдат-срочников на российской стороне границы в результате обстрелов.