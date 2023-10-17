ХАМАС обвинил Израиль в авиаударе по больнице

Подконтрольное радикальной палестинской группировке ХАМАС министерство здравоохранения сообщило об авиаударе израильской армии по больнице в секторе Газа.

Телеканал "Аль-Джазира" передаёт, что погибнуть могли не менее 500 человек. По данным СМИ, речь идёт о баптистской больнице Аль-Ахли.

В свою очередь представитель Армии обороны Израиля заявил, что Израиль проверяет сообщения об ударе по больнице.

Израильские СМИ отмечают, что удар по больнице может быть результатом неудачного запуска ракеты ХАМАС или возгорания склада боеприпасов.

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