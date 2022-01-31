Холодная война-2: не надо расслабляться?

Соратники Путина клянутся, что они всецело за мир: "В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы", "сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют" об отсутствии угрозы. "Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца" … Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна, и те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления", - заявляет секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Можно ли верить Кремлю? Что изменилось с момента появления ультиматума Путина? Боятся ли олигархи санкций? Обсуждают политический обозреватель Константин фон Эггер, историк и публицист Сергей Станкевич.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 31 января в 19:05