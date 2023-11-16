Художница Саша Скочиленко выступила с последним словом в суде

На процессе в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга художница Саша Скочиленко выступила 16 ноября с последним словом. Её обвиняют в так называемых военных фейках после того, как она поменяла пять ценников в магазине "Перекресток" на бумажки с данными о количестве погибших в Украине и призывами остановить войну.

"Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают: «Неужели за это теперь у нас сажают?»...Моё дело такое, что мой следователь уволился, не дождавшись его закрытия. В личной беседе с моим адвокатом он сказал: «Я пришел в Следственный комитет не для того, чтобы заниматься такими делами, как у Саши Скочиленко»", - сказала обвиняемая в последнем слове. Полный текст выступления публикует, в частности, "Медиазона".

Среди прочего художница высказывает мнение, что и гособвинитель "в глубине души" не хочет участвовать процессе над ней. "Мне кажется, что он пришел в прокуратуру, чтобы сажать реальных преступников и злодеев - убийц, насильников, совратителей несовершеннолетних. А все оказалось совсем иначе: нужно сажать тех, кого надо посадить, - и это залог продвижения по карьерной лестнице. Это сложившаяся система", - сказала Скочиленко.

На выходе из зала суда обвиняемую встретили овациями, которые не прекращались несколько минут, передаёт SOTA.

Судья объявила, что оглашение приговора Скочиленко состоится также 16 ноября, в 15 часов по московскому времени.

Гособвинитель ранее запросил для неё восемь лет лишения свободы. Квалификацию дела он назвал правильной, отметив, что саму художницу стоит наказать за "заведомо ложные сообщения", потому что "врать про защитников своего Отечества недопустимо", приводит слова обвинителя "Медиазона".

Адвокаты в ходе прений говорили, что "ложность" сообщений обвинение доказать не смогло, а лингвистическая экспертиза в деле не соответствовала нормам экспертной деятельности. Сторона защиты настаивает, что художницей двигало "абсолютно человечное и непреступное" желание остановить войну.