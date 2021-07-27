Идеи живут на свободе. Алексей Мельников – об участии в выборах

Журналист Александр Рыклин, как это можно понять из его авторской колонки на сайте Радио Свобода, является в отношении предстоящих в сентябре выборов "приверженцем бойкота", в принципе считает "для себя неприемлемым в создавшихся условиях идти на участки и опускать в урны бюллетени".



И пожалуйста. Вам не надо голосовать? Считаете для себя "этически неприемлемым", бесполезным? Не приходите. Не голосуйте. Ваш выбор. Никто за вас решать не должен. Сидите ждите со своими очередными "нах-нахами" (кстати, Борис Немцов признал потом эту стратегию ошибочной), ждите, что кто-то для вас волшебным образом создаст условия, когда голосовать будет удобно. Имеете право. Это может продолжаться десятилетиями – светить фонариками в день икс.



И хорошо ещё, если будет так. Но положение дел в России становится все хуже и хуже, страна погружается в репрессивное болото, ускорение наступило с января этого года.



Понятно, что российские выборы несвободные. Но в Беларуси, например, нет и таких. Там вообще политические структуры уничтожены годы назад, а сейчас власть добивает гражданское общество, прессу и просто несогласных граждан. Вполне реальная перспектива для России. Надо же учиться на чужих примерах, понимая, что может ждать нас в будущем!

Поэтому, пока есть возможность участвовать в несвободных выборах, проводить в региональные и местные законодательные собрания сторонников демократической оппозиции, партия "Яблоко" это делает. И постарается тоже самое сделать и на выборах в Госдуму, чтобы создать там демократическую фракцию. Иная дорога – это путь к распылению организованной демократической оппозиции. Это – ответственность, здесь обществу есть, что терять.



"Яблоку" удалось, сохранив действующую по стране структуру, объединить гражданские организации, активистов и выдвинуть на выборы ясную программную альтернативу. Там, между прочим, есть и "расследование отравления Алексея Навального, убийств и покушений на жизнь российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и журналистов".

Популизм и национализм не находятся рядом с Навальным в колонии, они широко гуляют по стране

Кстати, Александр Рыклин путает две вещи – критику идей и осуждение людей. Идеи посадить в камеру невозможно, но они всегда могут являться предметом критики и обсуждения. Вне зависимости от того, сидит тот, кто их придерживается, в тюрьме или же находится на свободе. Речь, конечно, о Навальном и о знаменитой уже статье Григория Явлинского "Без путинизма и популизма", которая посвящена не Навальному, но в которой, среди прочего, говорится и о его политических взглядах. По существу, на доводы Явлинского в этой статье никто из критиков не ответил – альтернативы не предложил (вероятнее сего, эти критики в большинстве своем этой статьи не читали).



И ведь популизм и национализм не находятся рядом с Навальным в колонии, они широко гуляют по стране. Вон – почитайте, например, статью Владимира Путина о России и Украине. Между прочим, единственный внятный концептуальный ответ на эту публикацию со стороны демократической оппозиции – от того же Явлинского.



Впрочем, Александр Рыклин предложил альтернативу – сидеть дома на выборах, ничего в сентябре не делать. Поругивать Явлинского. Обсуждать и осуждать "Яблоко". Ждать непонятно чего. Наверное, ждать, пока ночью позвонят в дверь. И никто, никто уже не придет защитить.

Алексей Мельников – российский политик, член партии "Яблоко"

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