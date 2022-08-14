Игоря Стрелкова могли задержать в Крыму при попытке перейти границу

Бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин) мог быть задержан в аннексированном Крыму при попытке попасть добровольцем на войну с Украиной. Об этом сообщается в телеграм-каналах, поддерживающих сепаратистов. Официально власти это не комментировали.

Как утверждается, Стрелков пытался попасть в зону боевых действий в Херсонской области по паспорту на чужое имя, ранее выданном ему ФСБ. Из сообщений следует, что он был задержан на административной границе Крыма и Херсонской области.

Антивоенный телеграм-канал "Сеятель ветра" публикует фотографию паспорта на имя Сергея Рунова с фото Гиркина. Подлинность документа не подтверждена.

Стрелков в своём телеграм-канале не стал предметно комментировать возможное задержание, уточнив лишь, что не был в камере предварительного заключения. Он добавил, что "на фронте будет непременно, но не прямо сейчас".

В августе 2014 года Стрелков покинул Донбасс и после этого регулярно критикует руководство сепаратистов в Донецке и Луганске, российское правительство и президента России Владимира Путина. Выставляя на аукцион медаль за участие в аннексии Крыма, он заявил, что на ней изображён президент, которого сепаратист "откровенно презирает".

После вторжения в феврале 2022 года Стрелков критикует действия российских властей с радикальных провоенных позиций, требуя, в частности, объявить в России мобилизацию. Он несколько раз заявлял, что хочет вернуться в Донбасс и готов воевать рядовым, но встречает противодействие со стороны сепаратистских и российских властей.

Прокуратура в Нидерландах обвиняет Стрелкова в непосредственной причастности к катастрофе пассажирского рейса в Донбассе в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек. Он заочно арестован, обвинение на суде потребовало назначить ему пожизненный срок. Кроме того, он объявлен в розыске украинским судом.

Больше новостей Радио Свобода: