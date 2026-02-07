Игра с нулевой суммой. Галина Сидорова – о движухе по-путински  

"Что ж вы там, на месте, своего Путина не свергаете?" – можно было услышать в Грузии, особенно после наплыва бегущих от мобилизации российских мужчин. Говорилось, скорее, с сарказмом, чем с упрёком.

Россиянам всё чаще пеняют: сами, мол, виноваты в том, что оказались в таком стыдном положении. Поскольку российское молчаливое, а также провоенное большинство в последнее десятилетие показало себя с самой чудовищной стороны, а антивоенное меньшинство умудрилось опозориться, рассорившись в эмиграции, в этих обвинениях имеется солидная доля правды. Как, впрочем, и в том, что цвет мировых демократий вот уже четыре года ничего не может (или не хочет?) сделать, чтобы остановить российского диктатора, дать ему по рукам за преступную агрессию, за сотни тысяч погибших, за миллионы беженцев, за теракты, кибератаки, блэкауты, затрагивающие всё больше стран. Вот как это выглядит со стороны. И уверена, именно в таком неприглядном виде войдёт в историю.

Что даёт Путину возможность заставлять мир плясать под свою дудку?

Удивительное, конечно, дело: в январе в Давосе царствовал Трамп, в очередной раз приковавший всеобщее внимание своим интересом к Гренландии. А из своих кремлёвских покоев тихо рулил Путин, успешно водя за нос лидеров прогрессивного человечества, неожиданно вспомнивших, что дипломатия лучше войны. Как ему это удаётся при том, что потенциал России не сравним ни с американским, ни с общеевропейским? Что даёт ему возможность вот уже четыре года вести подлую войну против независимой Украины и заставлять мир плясать под свою дудку? Только ли дело в ядерном оружии, так кстати оказавшемся в его распоряжении?

Естественный путь к миру начинается с согласия сторон на прекращение огня без предварительных условий. На этом, едва вступив на переговорный трек, настаивала Украина, в чём и была поддержана всеми её союзниками. Против выступил лишь агрессор Путин, довольно быстро добившийся того, чтобы главное условие, подтверждающее заинтересованность всех сторон в завершении войны, тихо сошло на нет. Испарилось: а что, разве его вообще кто-то предлагал? И начался бег по переговорному кругу – из пункта А в пункт Б, который, при ближайшем рассмотрении, каждый раз почему-то оказывается всё тем же пунктом А – словно кто-то табличку переворачивает. Зато какая, по путинскому выражению, движуха.

Путин при этом выглядит так, будто ни от какой мирной повестки не отказывается. Вот, к примеру, неделя энергетического перемирия, о чём Трамп лично попросил, – согласился же и даже, по мнению американского президента, сдержал слово, продолжив атаки только после 2 февраля. Есть, правда, "нюанс", на который обратили внимание коллеги из Conflict Intelligence Team, располагающие информацией с земли – с 25 по 29 января удары всё ещё фиксировались. Так что в реальности по объектам энергетики не били всего три дня – 30, 31 января и 1 февраля. А уже к утру 3 февраля, когда температура упала до минус 25 градусов, в сторону Украины полетели 71 ракета и 450 дронов и ударили по ТЭЦ и ТЭС, оставив без тепла, света и воды сотни тысяч семей в Киеве, Харькове и Днепре. Подтверждение, что называется, не словом, а делом того, что так называемая "кремлёвская дипломатия" есть не что иное, как война на уничтожение Украины. Как-то диковато на этом фоне звучат, в том числе из Европы, голоса в пользу возобновления "разговоров с Путиным".

И словно в ответ из кремлёвских покоев летит указание придворным пропагандистам – в очередной раз запустить "ядерного ежа". Владимир Соловьев тут же призывает взорвать ядерную бомбу в космосе, дабы избавиться от спутников Starlink, оговорившись, что Москва при этом тоже потеряет свои спутники, но по причине того, что "мы сильно отстаём", это-де небольшая потеря, "сможем и на почтовых голубей перейти". Депутат-генерал Андрей Гурулёв вещает о необходимости использовать в Украине ядерное оружие, "чтобы снизить российские потери". По мнению "эксперта", общество ошибочно воспринимает любое его применение как конец света, "ведь после ударов США по Хиросиме и Нагасаки апокалипсиса не произошло". Спикер госдумы Володин выражается "аккуратненько": дабы добиться "победы в войне", он в дни упомянутого выше перемирия призывает ударить по Украине "оружием возмездия" , пообещав украинцам "новые проблемы".

Для Путина подобные договорённости из разряда всё той же движухи по кругу

Путин молчит, даже свои геополитические сказки не рассказывает, судя по всему, находя особое удовольствие в этой игре с нулевой суммой – ядерный шантаж, издевательство над мирными украинцами и затягивание союзников Украины в переговоры "через заднюю дверь". В последнем пункте, впрочем, не всё так однозначно: нетрудно представить, как корёжит, к примеру, до сих пор входящего в ближайший путинский круг, привыкшего подозревать всех и вся главного чекиста Патрушева, от Кирилла Дмитриева – не то кремлёвский человек в Вашингтоне, не то – американский человек в Кремле: родился в Киеве, учился в колледже в США, окончил Стэнфорд, потом – Гарвардскую Школу бизнеса, долго работал в международных финансовых институтах и лишь во второй половине 2000-х начал карьеру в России. Впрочем, противоречия среди опричников Путину всегда были на руку. Он то вынимает из кармана Дмитриева с его деловыми связями для отправки в Майами к Стиву Уиткоффу, то посылает на переговоры генералов – делегацию в Абу-Даби как и на встрече двумя неделями ранее, возглавляет начальник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) Игорь Костюков. Надо признать, военным хотя бы удалось договориться о новом обмене пленными. В остальном в Абу-Даби за плотно закрытыми дверями рассуждали "о технических вопросах", что как раз в компетенции генералов. Хотя понятно, что без политической воли того, кто войну развязал, технические вопросы обсуждать можно, а вот войну закончить – нет. Не случайно Путин даже не заморочился отреагировать на новость о договорённости Украины с США и Европой о трёхэтапном ответе на нарушения будущего прекращения огня со стороны России с активным участием всех упомянутых союзников Украины. Он видит, что о подписании конкретных обязывающих документов речи пока не идёт. Так что для него подобные договорённости из разряда всё той же движухи по кругу.

Получается, главной на сегодня реальной гарантией безопасности для Украины, не считая укрепления её собственных вооруженных сил, как, впрочем, и для всей Европы, для США, да и для самой России, если она придёт в себя от нынешнего безумия, была бы нейтрализация Путина, устранение его из им же созданного адского круга.

Пока же всё выглядит так: автор нового мирового (бес)порядка Дональд Трамп, перевернув доску геополитических шахмат, показал тем, кто ещё не понял, что принятые правила дефектны, что, собственно, и подтверждает проявленная международным сообществом импотенция по части остановки войн и кризисов. Вот только выбранный способ достижения мира по-прежнему извлечён из запылившегося арсенала прошлого века. Умиротворение агрессора продемонстрировало несостоятельность тогда, не срабатывает и сейчас – как в силу своей аморальности, так и ввиду элементарной недальновидности.





