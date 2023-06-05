Икона-мученица. Поклонение "Троице" в храме Христа Спасителя

"Троицу" Андрея Рублева привезли из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя глубокой ночью. Транспортировка осуществлялась в деревянном ящике, и не было никакой особенной, изготовленной с применением новейших технологий капсулы, которая, как заверяли, поддержит привычный для шестисотлетней иконы микроклимат, да еще убережет от вибраций.

Внутри храма упаковку сняли и поместили "Троицу" в витрину. Сообщалось, что эту конструкцию накануне помыли. Наверное, это мероприятие можно считать обеспечивающим сохранность древнего шедевра. По всем признакам, это та же самая, изготовленная РЖД витрина, которую использовали в 2022 году в Троице-Сергиевой лавре.

На сайте храма Христа Спасителя размещено объявление, в котором "братьев и сестер" предупреждают, что "всякое прикосновение и прикладывание каких-либо предметов к ковчегу с иконой исключено". Вряд ли такую меру можно считать достаточной, если вспомнить, до какой степени пострадал музейный экспонат прошлым летом, когда икону выдавали для богослужебных целей на куда более короткий срок. При этом как минимум одно нарушение уже произошло. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "перед началом богослужения поцеловал витрину со святыней и помолился у нее".

Сейчас главная интрига состоит в том, как долго рублевская "Троица" будет находиться в храме на Волхонке. Договор Третьяковская галерея подписала сроком на две недели. Святейший патриарх сначала объявил, что это будет год, но затем, во время праздничной проповеди прибегнул к уклончивому выражению "определенное время":

– Сегодня, дорогие мои братья и сестры, мы имели возможность молиться перед образом святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, великой святыней земли нашей. По указанию президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ был передан в наш храм для того, чтобы здесь он находился определенное время, в течение которого большинство желающих могут подойти к этой великой святыне и помолиться, – сказал патриарх Кирилл.

Перед храмом Христа Спасителя продают сувенирные платки с аляповатой репродукцией "Троицы". По кайме – надпись "В память о передаче чудотворной иконы "Троица" Русской Православной Церкви". Внутри собора прихожане отделены от иконы на значительное расстояние ограждением, но большая группа священнослужителей находится в непосредственном соседстве. Побывавшие на богослужении люди единодушны: икона здесь на своем месте и ничего плохого с ней случиться не может.

Пожилая женщина говорит, что с большой радостью относится к пребыванию иконы в храме:

Она нам здесь нужна позарез

– Хорошо, что можно ее увидеть и ей поклониться. Приложиться к ней не разрешают, там только кланяются ей. Хорошо бы, чтобы ее сюда постоянно поместили, чтобы люди могли всегда почитать эту икону. Она нам здесь нужна позарез. В храме икона не может погибнуть, все это пустые разговоры. Она может погибнуть где-нибудь в музее, а в храме они не погибают. Они даже обновляются сами. И мироточат. Она нужна, чтобы перед нею молились, а не просто смотрели на нее.

Мужчина средних лет делится планами на близкое будущее:

Все чудотворные иконы должны передавать нам

– Будет возможность в июле в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры к этому образу приложиться. Я думаю, это произойдет по благословлению Святейшего патриарха и благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Чтобы Россию поднять с колен, надо иметь возможность приложиться к этому чудотворному образу с особой благоговейностью. Я думаю, что все чудотворные иконы должны передавать нам.

– В музеях должно что-нибудь из церковного искусства остаться?

– Нет. Нам надо передать то, что мы посчитаем нужным, – говорит прихожанин.

Молодая девушка убеждена, что для сохранения иконы созданы все условия: "Ну как она пострадает? Она под стеклом. Я не вижу для нее никаких рисков и счастлива, что она вернулась к нам".

История и литература Древней Руси – в сфере научных интересов члена-корреспондента РАН Федора Успенского. Ученый – один из авторов открытого письма министру культуры Ольге Любимовой с призывом "сделать всё возможное, чтобы предотвратить разрушение величайшего памятника русской и мировой культуры". Иными словами, отказать РПЦ в ее притязаниях. По словам Федора Успенского, обращение 17 профильных специалистов в Минкульте проигнорировали:

– Насколько мне известно, решительно никакого ответа не было. Правда, я лишь член академической комиссии по культурному наследию Древней Руси, я ее не возглавляю. Может быть, до меня не дошли какие-то реакции официальных инстанций. Но вообще у меня ощущение, что это письмо прошло незамеченным, хотя оно было опубликовано не только в социальных сетях, но и на сайте Ассоциации искусствоведов. Мы как могли его делали публичным. Оно и задумывалось изначально таким. По моим сведениям, не было никаких ответных реплик ни от Министерства культуры, ни от других инстанций, от которых мы могли бы ожидать заинтересованность в судьбе "Троицы".

Год – это уже фатальный срок, когда ничего нельзя будет восстановить

Теперь дело сделано, но не совсем чтобы до конца. Сейчас ключевой вопрос – две недели или год будет находиться икона в храме Христа Спасителя. Об этом поступает противоречивая информация. Две недели – это ужасно, это много для такого хрупкого экспоната, но год – это просто чудовищно! Разумеется, за год мы этот памятник просто потеряем. Если же две недели, то остается уповать на мастерство реставраторов и людей, которые вложатся в то, чтобы реанимировать "Троицу". Не случайно в средствах массовой информации сейчас гуляет аналогия с тяжело больным человеком. Даже такая терминология употребляется – "реанимировать", "тяжелое состояние". Это оправданные метафоры, потому что представьте себе, что человека в тяжелейшем состоянии заставляют бежать стометровый кросс. А если не стометровый, а километровый? Можем быть уверены, что километровый не пробежит. Вот такая же разница между двумя неделями и годом. Год – это уже фатальный срок, когда ничего нельзя будет восстановить.

– Будут ли специалисты в области древнерусского искусства что-то предпринимать?

– А что можно предпринимать? Лично у меня ощущение безнадежности. Боюсь, что мы ее просто теряем. Вопрос о чудотворности этой иконы довольно спорный, и единственная надежда на то, что она, наконец, вдруг начнет чудотворить.

– То есть сама себя вылечит?

Всякая победа власти над здравым смыслом проламывает брешь

– Ну да. О возможности спасения каким-то метафизическим образом я говорю с сарказмом. Если же серьезно, то выдача "Троицы" РПЦ – это не частная история. Всякая победа власти над здравым смыслом проламывает брешь. На этот прецедент будут оглядываться, ссылаться и говорить, что "Троицу" отдали, а теперь отдайте то и то.

В 20-е годы ученые, реставраторы и музейщики чудом спасали от разграбления церковные древности. Как ни странно, сейчас, когда церковная жизнь узаконена и Церковь не гонима, опять у ученых, музейщиков и реставраторов стоит та же задача: спасать церковные древности, но на этот раз уже от самой Церкви. Церкви как институции, как, в сущности, светского явления и власти, – говорит Федор Успенский.