Имена Данилы Козловского и Ксении Раппопорт удалили из титров фильма

Имена актёров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт исчезли из титров фильма "Летучий корабль", в котором они снимались. Об этом сообщил "Бюллетень кинопрокатчика" после премьерного показа кино. Ранее оба артиста осудили войну России в Украине.

Кинофильм "Летучий корабль" - экранизация русской народной сказки. Сценарий киноленты во многом вдохновлён мультфильмом режиссёра Гарри Бардина 1979 года. Ксения Раппопорт исполнила в фильме роль цыганки-гадалки. Козловский сыграл сразу несколько персонажей - Бабу-Ягу в нескольких обличьях. При этом, отмечают СМИ, Козловский в гриме Бабы-Яги практически неузнаваем, внешность Раппопорт тоже изменена с помощью компьютерной графики.

В феврале 2024 года продюсеры фильма-сказки заявили, что выход картины откладывается на несколько недель - изначально премьера планировалась на 7 марта. Они уточнили, что съёмки были начаты ещё до военного вторжения России в Украину, а потом им пришлось "заменить нескольких актеров, критиковавших спецоперацию".