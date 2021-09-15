Insider: Анатолий Вассерман получает деньги от компаний Пригожина

Кандидат на выборах в Госдуму Анатолий Вассерман оказался в списке людей, которые получают деньги от фирм бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает издание The Insider (внесено в реестр СМИ-иноагентов). В списке содержатся десятки фамилий, большинство этих людей – интернет-тролли, которые занимаются публикацией комментариев за деньги.

Вассерман рассказал изданию, что он каждую неделю на платной основе пишет две колонки для сайта Федерального агентства новостей. "Насколько я знаю, сайт принадлежит Пригожину", – отметил Вассерман.

Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", и с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трёх российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний "повара Путина" в Африке.

В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список. Пригожин также внесен в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.

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