Исполнилось 100 дней с момента ареста в Казани Алсу Курмашевой

В четверг, 25 января, исполнилось ровно 100 дней после того, как журналистка Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева была взята под стражу в Казани.

Исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус сделал новое заявление, подчеркнув, что "даже один день несправедливого пребывания за решеткой - это трагедия, но гражданин США, незаконно удерживаемый в российской тюрьме в течение 100 дней, это просто возмутительно".

"Алсу - жена, мать и любимая сотрудница нашей организации. Россия должна немедленно и безоговорочно её освободить. Мы надеемся, что Государственный департамент США признает Алсу "несправедливо задержанной" в кратчайшие сроки", - отметил Капус.

По случаю печальной вехи в 100 дней пребывания Алсу под арестом десятки её коллег и близкие приняли участие в записи видео, произнося "Освободите Алсу" на 38 языках, включая 27 языков, на которых медиакорпорация RFE/RL вещает для своей аудитории.

Помимо российского гражданства у Алсу Курмашевой есть гражданство США. До ареста она проживала в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая прошлого года она приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам. "Вы восхищаетесь моей смелостью, что я приехала к себе домой (!) в "такое время", - писала Алсу в письме из СИЗО 18 января этого года. - Но мы живем сейчас - и "другого" времени у нас не будет. "Время", конечно, будет, но может не быть кого-то из близких, кому нужна помощь сегодня. <…> Я ответственна за свою семью. За малолетних детей, за престарелую маму".

Второго июня 2023 года в аэропорту Казани, перед вылетом домой, Алсу задержали сотрудники силовых структур. У нее изъяли американский и российский паспорта. Через несколько дней в отношении журналистки возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве (статья 330.2 УК РФ). С Алсу взяли подписку о невыезде. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал ее виновной и оштрафовал на 10 000 рублей.

Через неделю после оглашения приговора - 18 октября - журналистку вновь задержали. Ей предъявили обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ ("Неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны"). По версии следствия, Курмашева должна была явочным порядком предоставить документы для включения ее в реестр "иностранных агентов". Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста.