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Bloomberg: Журналиста WSJ Гершковича арестовали с личной санкции Путина

Эван Гершкович (справа)

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гешковича, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это первый арест журналиста по обвинению в шпионаже со времён холодной войны.

На условиях анонимности собеседники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщили, что причастность президента страны к уголовному преследованию "неудобного" иностранного журналиста свидетельствует о том, что в Кремле нарастает влияние сторонников жёсткой линии, направленной на углубление конфликта с Вашингтоном.

Президент Центра европейского политического анализа Алина Полякова заявила агентству, что арест Гершковича – вызов не только США, но и всему Западу. "Он сигнализирует, что, по мысли Путина, возврат к стабильным и надёжным взаимоотношениям более невозможен", – сказала Полякова.

Источники Bloomberg также утверждают, что инициатива арестовать американского журналиста по обвинению в шпионаже исходила от высокопоставленных чиновников российских спецслужб. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не решение Путина, а "полная прерогатива спецслужб, они выполняли свою работу".

Корреспондент одного из ведущих американских изданий The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. Суд предъявил ему обвинения в шпионаже и поместил под арест на два месяца. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявил, что в отношении Гершковича имеются улики, но не уточнил, какие именно.

Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт в Украине ЧВК "Вагнер".

Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения - в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.

По обвинению в шпионаже Гершковичу в России может грозить до 20 лет лишения свободы.

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