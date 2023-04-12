Bloomberg: Журналиста WSJ Гершковича арестовали с личной санкции Путина

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гешковича, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это первый арест журналиста по обвинению в шпионаже со времён холодной войны.

На условиях анонимности собеседники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщили, что причастность президента страны к уголовному преследованию "неудобного" иностранного журналиста свидетельствует о том, что в Кремле нарастает влияние сторонников жёсткой линии, направленной на углубление конфликта с Вашингтоном.

Президент Центра европейского политического анализа Алина Полякова заявила агентству, что арест Гершковича – вызов не только США, но и всему Западу. "Он сигнализирует, что, по мысли Путина, возврат к стабильным и надёжным взаимоотношениям более невозможен", – сказала Полякова.

Источники Bloomberg также утверждают, что инициатива арестовать американского журналиста по обвинению в шпионаже исходила от высокопоставленных чиновников российских спецслужб. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не решение Путина, а "полная прерогатива спецслужб, они выполняли свою работу".

Корреспондент одного из ведущих американских изданий The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. Суд предъявил ему обвинения в шпионаже и поместил под арест на два месяца. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявил, что в отношении Гершковича имеются улики, но не уточнил, какие именно.

Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт в Украине ЧВК "Вагнер".

Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения - в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.

По обвинению в шпионаже Гершковичу в России может грозить до 20 лет лишения свободы.