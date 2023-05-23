Лефортовский суд продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу

Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу до 30 августа. Заседание проходило в закрытом режиме и продлилось менее часа. Срок ареста Гершковича истекал 29 мая.

Как сообщает телеканал "Дождь", на суд приехали родители журналиста Элла Милман и Михаил Гершкович, они приехали из США.

Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО "Лефортово". ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся.

Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт в Украине ЧВК "Вагнер".

Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.

По обвинению в шпионаже Гершковичу в России может грозить до 20 лет лишения свободы.