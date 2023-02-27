Ивана Сафронова этапировали в колонию под Красноярском

Бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова этапировали в исправительную колонию строгого режима №7 в Красноярском крае. Об этом говорится в его письме, опубликованном в телеграм-канале "СвободуСафронову!"

"Мой маршрут из Москвы ("Лефортово") до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько "столыпиных". Но я как и прежде могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде. Я доказал это, находясь в "Лефортово". И я, уверен, докажу это, находясь в колонии", – написал Сафронов.

В сентябре 2022 года Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. В декабре апелляционный суд оставил приговор в силе.

Сафронов вину не признаёт. Многие его коллеги и правозащитники считают приговор местью за журналистскую работу Сафронова. "Мемориал" признал его политическим заключённым.