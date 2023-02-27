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Ивана Сафронова этапировали в колонию под Красноярском

Бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова этапировали в исправительную колонию строгого режима №7 в Красноярском крае. Об этом говорится в его письме, опубликованном в телеграм-канале "СвободуСафронову!"

"Мой маршрут из Москвы ("Лефортово") до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько "столыпиных". Но я как и прежде могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде. Я доказал это, находясь в "Лефортово". И я, уверен, докажу это, находясь в колонии", – написал Сафронов.

В сентябре 2022 года Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. В декабре апелляционный суд оставил приговор в силе.

Сафронов вину не признаёт. Многие его коллеги и правозащитники считают приговор местью за журналистскую работу Сафронова. "Мемориал" признал его политическим заключённым.

  • Сафронова арестовали в июле 2020 года и отправили в СИЗО "Лефортово". Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что в 2017 году Сафронов передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и о деятельности Вооружённых сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его признали виновным в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.
  • Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи отрицают, что уголовное преследование Сафронова связано с его работой, но ранее они предлагали ему заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
  • Президент России Владимир Путин дважды публично заявлял, что обвинения связаны с периодом работы в "Роскосмосе", куда Сафронов устроился советником гендиректора по коммуникациям в 2020 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что президент "оговорился".

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