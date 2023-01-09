Дело адвоката Дмитрия Талантова передано в суд в Удмуртии

Прокуратура передала в суд дело президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова. Завьяловский районный суд в Удмуртии начнёт его рассмотрение 18 января, сообщает телеграм-канал Avtozak live. Талантову грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти. На своей странице в фейсбуке он сравнил действия российских военных в Украине с действиями нацистов во Вторую мировую войну. Талантов стал первым российским адвокатом, против которого было заведено дело по статье о фейках.
В апреле 2022 года Талантов выступил у себя в фейсбуке с осуждением действий российских войск в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины и с поддержкой антивоенных протестов. На его посты обратил внимание Центр "Э" полиции; 28 июня он был задержан в Ижевске и доставлен в Москву, где находится в СИЗО. В сентябре к его делу о фейках было добавлено ещё одно обвинение - в возбуждении ненависти с использованием служебного положения, что заметно увеличило возможный тюремный срок.
- Дмитрий Талантов был одним из защитников журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене. Он рассказывал СМИ о претензиях защиты Сафронова к сотрудникам ФСБ, которые вели дело журналиста. Коллега Талантова Евгений Смирнов, также выступавший адвокатом по делу Сафронова, считает, что задержание Талантова именно тогда, когда Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова по существу, могло быть произведено также с целью отстранить адвоката от судебного разбирательства. Сам Смирнов и еще один адвокат Сафронова Иван Павлов после дисциплинарного давления со стороны ФСБ покинули Россию. В начале сентября 2022 года Иван Сафронов был приговорён к 22 годам лишения свободы.
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