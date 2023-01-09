Дело адвоката Дмитрия Талантова передано в суд в Удмуртии

Прокуратура передала в суд дело президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова. Завьяловский районный суд в Удмуртии начнёт его рассмотрение 18 января, сообщает телеграм-канал Avtozak live. Талантову грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти. На своей странице в фейсбуке он сравнил действия российских военных в Украине с действиями нацистов во Вторую мировую войну. Талантов стал первым российским адвокатом, против которого было заведено дело по статье о фейках.

В апреле 2022 года Талантов выступил у себя в фейсбуке с осуждением действий российских войск в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины и с поддержкой антивоенных протестов. На его посты обратил внимание Центр "Э" полиции; 28 июня он был задержан в Ижевске и доставлен в Москву, где находится в СИЗО. В сентябре к его делу о фейках было добавлено ещё одно обвинение - в возбуждении ненависти с использованием служебного положения, что заметно увеличило возможный тюремный срок.