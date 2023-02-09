Госкорпорация Роскосмос уволила с поста советника главы бывшего специального корреспондента издательского дома "Коммерсантъ" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. Поводом стало вступление в силу приговора по делу журналиста, осуждённого за государственную измену.

Он уволен "в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы",— цитирует сообщение госкорпорации агентство РИА "Новости". По делу о госизмене 32-летний Сафронов приговорён к 22 годам заключения.

Сафронов был уволен из "Коммерсанта" после публикации о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации и покинул "Ведомости" вместе с большей части команды, обвинившей нового главного редактора газеты в политической цензуре. После этого он вышел на работу в Роскосмос, через два месяца его задержала ФСБ.

Сафронов отрицает вину в государственной измене, из материалов дела следует, что его преследуют за его журналистскую работу, настаивает его защита и сторонники. Журналистом он писал о военно-промышленном комплексе, став автором многих резонансных публикаций. Российский правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал его политическим заключённым.