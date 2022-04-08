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Из России высылают 45 польских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Российский МИД объявил персонами нон грата 45 сотрудников посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Они должны покинуть Россию не позднее 13 апреля.

Как сообщает ведомство, 8 апреля посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван в российский МИД, где ему был выражен "решительный протест" в связи с объявлением персонами нон грата 45 российских дипломатов в Польше.

"Послу заявлено, что расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне", – говорится в сообщении МИД России.

  • 23 марта польская контрразведка составила список из 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже, и рекомендовала выслать их из страны. После чего МИД Польши вручило послу России Сергею Андрееву ноту о высылке 45 дипломатов.
  • 22 марта в социальных сетях распространились фото- и видеозаписи дыма над российским посольством в Варшаве, который может означать масштабное сожжение служебных документов. Такое может происходить перед значительным сокращением или закрытием дипломатической миссии.

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