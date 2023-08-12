Из Тегерана с любовью. Андрей Остальский об иранской угрозе

Кто представляет бо́льшую угрозу для Британии сегодня – Россия или Иран? На днях британский министр внутренних дел Суэлла Браверман отдала первенство Тегерану.

Национальной безопасности Великобритании угрожает Корпус стражей Исламской революции, считает она. Министр опасается, что эта группировка активизирует свою деятельность в стране, и обеспокоена сообщениями разведки о том, что иранские шпионы пытаются завербовать членов организованных преступных группировок для нападения на противников режима. Представитель главы правительства был несколько сдержаннее в формулировках, но в общем разделил опасения министра внутренних дел. Отвечая на вопрос, является ли это мнением правительства, пресс-секретарь премьер-министра сказал: "Мы, безусловно, считаем, что поведение иранского режима, включая действия Корпуса стражей, представляет собой значительную угрозу безопасности Великобритании и наших союзников".

Кое-кто удивляется: разве агенты аятолл применяли уже на улицах британских городов средства массового поражения, такие как ядерный изотоп полоний? Или нервно-паралитический "Новичок"? Или другие яды и прочие орудия убийства, как считается, использованные российской агентурой, чтобы расправиться с неугодными? Местные правоохранительные органы предполагают, что жертвами "экспортированного" террора ("Из России с любовью") в Британии стали как минимум 14 жителей страны, но, может быть, и гораздо больше. В общем, у "другой стороны" (российской) есть свои многочисленные "болельщики", считающие, что министр неправа, что Москва пока опережает своих союзников в этом "соревновании". Читатель "Таймс", пишущий под ником M KANJI, выразил широко распространенную в соцсетях точку зрения, написав на форуме газеты: "Иран – бо́льшая угроза, чем Россия? Министру внутренних дел следует еще раз как следует подумать на эту тему".

Но надо признать: в публичном пространстве иранцы более на виду – если Москва отрицает всякую причастность к террористическим актам, то Тегеран не то чтобы официально в чем-то признается, но настолько активно и почти открыто, в таких широких масштабах занимается запугиванием "нежелательных" индивидуумов и организаций в Великобритании, что само по себе создает атмосферу страха и ощущение, что убийцам все сойдет с рук.

Иностранное государство создало столь серьезную угрозу на британской земле, что мы вынуждены переехать

Дело дошло до того, что в ноябре прошлого года британские правоохранители фактически расписались в своей беспомощности. Сначала двое журналистов телеканала Iran International, отражающего точку зрения иранской оппозиции, были предупреждены полицией о возможном риске для их жизни. Возле студии телеканала в Чизвике на западе Лондона был выставлен вооруженный наряд, а у здания были установлены бетонные заграждения. А затем Скотленд-Ярд и вовсе объявил, что не в состоянии обеспечить безопасность Iran International и работающих там граждан. А потому им рекомендовано переехать в другую страну. Что и было осуществлено: в феврале этого года редакция перебралась в США. Генеральный директор канала Инаят Махмуд с горечью говорил тогда, что закрытие лондонских студий после угроз со стороны Тегерана стало "посягательством на ценности суверенитета, безопасности и свободы слова, которыми всегда дорожила Великобритания". "Я не могу поверить, что дело дошло до этого, – сказал он. – Подумать только: иностранное государство создало столь серьезную угрозу на британской земле, что мы вынуждены переехать… Давайте проясним: это угроза не только для нашего телеканала, но и для населения Великобритании в целом".

В свою очередь Би-би-си направила в ООН отдельную жалобу, в которой говорилось о "растущих опасениях по поводу безопасности журналистов Персидской службы Би-би-си в свете угроз, исходящих из-за рубежа".

Лондонская полиция тем временем сообщила, что с начала 2022 года было раскрыто 15 заговоров с целью похищения или убийства граждан или жителей Великобритании, считающихся врагами иранского режима.

По данным газеты Sunday Times, за последние месяцы сотни журналистов, политических активистов и тех, кто, находясь в Великобритании, критиковал жестокость иранского режима, получили письма от полиции с предупреждением о том, что их могут выманить в Иран и приговорить к смертной казни.

Один из таких журналистов – Алиазхар Рамезанпур. Он лично получил предупреждение о том, что иранское правительство "организовывает нападения на диссидентов в Европе". Но он не намерен сдаваться. "Иранские агенты говорят: если вы не прекратите делать то, что вы делаете, мы придем за вами, таково послание… единственное, к чему они стремятся, – это остановить журналистов. Но, учитывая ситуацию в стране, подавление интернета и социальных сетей в Иране, единственной надеждой для людей остаемся мы", – говорит он.

Злобные, нескрываемые угрозы в адрес средств массовой информации, вещающих на Иран на языке фарси, в последнее время резко участились – из-за того, что они широко и подробно освещают общенациональные протесты, охватившие Иран. Этой информации не найти на государственных теле- и радиоканалах Исламской Республики, которые пытаются замалчивать происходящее. Массовые волнения начались в сентябре, их причиной стала смерть 22-летней девушки Махсы Амини, находившейся под стражей в полиции за нарушение правил ношения головного платка. Протестующие не сомневаются, что она была убита. Волнения и демонстрации протеста против различных аспектов правительственной политики не утихают до сих пор, и власти считают, что в этом в значительной мере виноваты зарубежные вещатели, пробивающиеся сквозь все запреты и глушилки. Независимое исследование, проведенное Группой по анализу и измерению настроений в Иране GAMAAN, показало, что Iran International является наиболее влиятельным источником независимых новостей в Иране и охватывает 33 процента ежедневной аудитории. По сведениям самого канала, его аудитория приближается на пике к 20 миллионам. Установка "пиратских", незаметных спутниковых "тарелок" на крышах стала чем-то вроде национального спорта. Неудивительно, что режим аятолл всерьез встревожился и видит в зарубежных вещателях серьезную опасность.

Сотрудников Iran International называют на родине "врагами государства", их обвиняют в том, что они "служат иностранцам" и "предают страну", пугают перспективой расправы. Канал объявлен Исламской Республикой "террористической организацией", виновной в подстрекательстве к беспорядкам. Иранские власти практически в открытую ведут кампанию запугивания его сотрудников, замораживают их активы, угрожают похитить их прямо на британской улице, если они не уйдут с работы. Серьезному преследованию подвергаются и родственники сотрудников Iran International и других СМИ, вещающих из-за рубежа.

Видеозапись жестокого подавления массовых выступлений в связи с повышением цен на газ, в результате которого погибло более 200 человек, транслировалась через спутник из штаб-квартиры телеканала в Чизвике. Садек Саба, редактор новостей и бывший директор Персидской службы Би-би-си, говорит, что Тегеран выбрали в качестве мишени по меньшей мере 12 журналистов. "Они напуганы. Нас отчаянно пытаются заставить замолчать. Но мы не сдадимся. У нас есть работа, которую мы должны выполнить", – говорит он.

Министр информации (то есть на самом деле разведки и безопасности) Ирана Исмаил Хатиб угрожает и Великобритании за то, что "она разрешает использовать свою территорию для трансляции "антииранской пропаганды". Соединенное Королевство, говорит он, "заплатит за действия, направленные на нанесение ущерба безопасности Ирана".

Опирающаяся на клише и стереотипы пропаганда, использование теорий заговора вместо объективного преподнесения фактов, опора на жестокие репрессии против любого инакомыслия

Внутри страны иранские власти пытаются внушить населению, что именно "коллективный Запад" и прежде всего коварный Альбион провоцируют выступления протеста. (Звучит знакомо, не правда ли?) Под маской борьбы против иностранного вмешательства власти развязали кампанию репрессий против инакомыслящих, СМИ и гражданского общества, в результате, по подсчетам правозащитных групп, погибли более 300 человек и тысячи людей оказались за решеткой.

Не только враждебность к Западу и особенно к Британии объединяет иранский теократический режим и нынешнюю российскую власть. В идеологии двух государственных систем проглядывает все больше общих черт: постоянное обращение к архаичным традициям, исламским или православным "скрепам", попытка подавить модернизацию, вернуть общественную мораль к чуть ли не средневековым нормам, ненависть к либеральным ценностям, отрицание достоинства и прав личности и меньшинств. И методы правления очень похожи: массовая, оглушающая, опирающаяся на клише и стереотипы пропаганда, использование теорий заговора вместо объективного преподнесения фактов, опора на жестокие репрессии против любого инакомыслия.

Вот почему можно утверждать, что укрепляющийся военно-политический союз двух государств далеко не случаен, под ним прочные идеологические и геополитические основы, схожесть стилей правления. Не только и не столько ради денег Иран снабжает российскую армию в Украине своими "Шахедами". Надо отдать им должное: эти недорогие, но эффективные дроны играют в войне большую роль, на их счету немало разрушенных или поврежденных объектов инфраструктуры и смертей мирных жителей. Это органичная "спайка", подпитываемая глубинной родственностью политических систем и жгучей ненавистью к "общему врагу".

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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