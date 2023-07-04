Из-за пробки на Крымском мосту могут задействовать десантные корабли

Для автоперевозок в аннексированный Крым со стороны России могут задействовать десантные корабли, заявил глава российского министерства транспорта Виталий Савельев. Он был одним из участников совещания правительства, которое во вторник провёл президент Владимир Путин. Речь шла, в том числе о больших очередях на подъезде к Крымскому мосту.

Путин поручил максимально использовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками, отмечает РБК. "Если надо будет, мы ещё задействуем два десантных корабля. Такое решение мы приняли", - сказал Савельев. Он отметил, что по Крымскому мосту едут только легковые автомобили, а туристические автобусы и грузовики перевозят в Крым на шести паромах.

Помимо планов задействовать десантные корабли министр, как передаёт "Интерфакс", предложил туристам, направляющимся на аннексированный полуостров, воспользоваться маршрутом через оккупированные земли в Херсонской области. В Москве часть занятых российской армией районов Украины называют "новыми территориями" - после так называемого "референдума" в сентябре прошлого года по их вхождению в состав России.

Как сказал министр Савельев, после проведения ремонтных работ 2 июля было

открыто движение по мосту между Крымом и Херсонской областью. По его словам, это позволяет водителям воспользоваться альтернативным маршрутом, минуя Крымский мост, где с начала июля начала возникать большая пробка.

В понедельник со ссылкой на данные "Яндекс.Карт" сообщалось, что эта автомобильная пробка в Крым со стороны России превысила 13 километров. Среди причин назывался наплыв туристов и "тотальный досмотр" автомобилей после подрыва Крымского моста осенью прошлого года.

4 июля на совещании у Путина губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что пробка со стороны Кубани "сократилась с 4 до 1,5 километров". Издание "Медуза" обратило внимание, что во второй половине дня вторника "Яндекс.Карты" показывали протяжённость пробки в 700 метров.