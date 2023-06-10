Что случилось с дамбой на Херсонщине и как Украина и Россия эвакуируют людей на разных берегах Днепра? Какие последствия ожидают юг Украины, включая Крым и весь Черноморский бассейн?

Что происходит на линии фронта? ВСУ теряют западную технику, Кремль рапортует об успешно отбитых атаках противника. Удастся ли Киеву преодолеть плотные линии обороны российской армии во время контрнаступления?

"Русский Добровольческий Корпус" и легион "Свобода России" снова в Белгородской области. Тысячи беженцев покидают приграничную с Украиной зону. Почему губернатору Белгородской области приходится самостоятельно решать вопросы безопасности в регионе?

Форум российских демократических сил "The day after" в Брюсселе. Какую помощь ждут антивоенно настроенные россияне от европейских институтов? Почему сторонники Навального вновь проигнорировали собрание оппозиционеров в Бельгии?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Екатериной Шульман, российским ученым-гидрогеологом Юрием Медоваром, фотографом и волонтером в Украине Викторией Ивлевой и политиком Евгением Савостьяновым.

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