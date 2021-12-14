Министерство юстиции упомянуло ютьюб-канал журналистки Олеси Шмагун с шестью подписчиками в списке причин, по которым она внесена в перечень так называемых СМИ-иностранных агентов. Об этом она рассказала в твиттере.

Среди информации, распространенной мной, которая стала основанием для включения в иностранные агенты — твит в поддержку Медузы с характерной аббревиатурой КМБУ pic.twitter.com/6YD0rucl77

34-летняя Шмагун — журналист-расследователь. Она автор нескольких резонансных текстов, отмеченных журналистскими наградами, в том числе — материала об оффшорах друга Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина в 2006 году, о покупке бывшим зятем Путина доли в "Сибуре" по цене в 3,8 миллиона раз её рыночной цены и о деревню в Испании, дома в которой принадлежат принадлежат родственникам и окружению главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

20 августа она была внесена в список СМИ-иностранных агентов вместе с бывшими коллегами по изданию "Важные истории" (оно тоже включено в реестр). Она обжаловала это в суде. В поступивших в суд материалах Минюста упоминается ссылка на твит издания “Медуза”, в котором оно сообщает о своём включении в список СМИ-иностранных агентов.

Кроме того, утверждает Минюст, включение в реестр не нарушает или не ограничивает её конституционные права. "Грустно за всех нас, кого стравливают и заставляют верить, что человек человеку волк и агент неназванных иностранных государств", — резюмирует журналистка в твиттере.