Израиль атаковал скорую помощь "с боевиками ХАМАС", ООН – "в ужасе"

Израильская армия нанесла удар по автомобилю скорой помощи на севере сектора Газа. Израиль утверждает, что в нём находились боевики ХАМАС. ООН и ВОЗ – "в ужасе".

По заявлению палестинского общества Красного полумесяца, в результате атаки погибли 15 человек, ещё 60 получили ранения.

"ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки террористов и оружия на поле боя. Причём уже не в первый раз", – сказал представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

В результате удара, по заявлению израильских военных, убиты несколько боевиков ХАМАС. В сообщении подчёркивается, что север сектора Газа – это зона боевых действий, его жителей неоднократно призывали эвакуироваться "в южном направлении".

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил атаку на колонну скорой помощи. "Мы крайне потрясены сообщениями об атаках на машины скорой помощи с пациентами у больницы в Газе, которые привели к гибели, ранениям и разрушениям", – написал Гебрейесус.

Он напомнил, что пациенты, медицинские работники, медучреждения и машины скорой помощи должны быть защищены всегда, и призвал к прекращению огня.

"Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи у больницы "Аль-Шифа". Изображения тел, разбросанных на улице возле больницы, ужасают", – говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое цитируют европейские, израильские и арабские СМИ.