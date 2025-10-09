Израиль и ХАМАС подтвердили, что подписали соглашение по Газе

Официальные представители Израиля и палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, подтвердили в четверг подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении остающихся там израильских заложников в обмен на выход из израильских тюрем большого числа осуждённых палестинцев.

Речь идёт о первом этапе реализации инициативы, которую выдвинул президент США Дональд Трамп с целью прекращения боевых действий в Газе. Подписание соглашения называют самым крупным шагом на пути к завершению двухлетней войны, начало которой положило смертоносное нападение боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Жертвами теракта стали 1200 человек, свыше 250 захвачены в заложники. Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы оценивает число погибших за время войны палестинцев в более чем 67000. Неизвестной остается судьба 48 израильтян-заложников, 20 из них, по израильским данным, живы.

Нынешнее соглашение подписано по итогам непрямых переговоров сторон конфликта, проходивших на этой неделе в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх. Договорённости предусматривают прекращение боевых действий, частичный вывод Израилем своих войск из Газы, и освобождение хамасовцами всех остающихся в их руках заложников в обмен на сотни осуждённых в Израиле палестинцев. Первым о прогрессе на переговорах сообщил вечером 8 октября сам Дональд Трамп.

В офисе премьер-министра Израиля Бинямина Нетаньяху заявили, что прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения его правительством. Оно соберётся после заседания израильского кабинета по безопасности позднее в четверг.

Reuters, в частности, пишет о вероятности того, что многое ещё может пойти вразрез с договорённостями. В этой связи агентство отмечает со ссылкой на палестинский источник, что до сих пор не согласован окончательно список палестинцев, подлежащих освобождению. ХАМАС добивается выхода из тюрем наиболее известных палестинских заключённых, а также сотен задержанных в ходе операции израильской армии в секторе Газа.

Кроме того сторонам ещё только предстоит обсуждение дальнейших шагов в рамках плана Трампа из 20 пунктов. Остающиеся вопросы включают, в частности, то, как будет управляться разрушенный сектор Газа после завершения боевых действий, и дальнейшую судьбу движения ХАМАС, которое до сих пор отвергает требование Израиля разоружиться.

Тем не менее объявление о предстоящем прекращении боевых действий было встречено ликованием и в Израиле, и в секторе Газа.